Что известно о крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Вертолет Ми-8 с туристами сегодня, 12 августа потерпел крушение в Камчатском крае. В экстренные службы данные о ЧП воздушного судна поступили в 9:50 по местному времени (00:50 по Москве). Вертолет направлялся из поселка Николаевка к вулкану Ходутка, но рухнул в акваторию находящегося по пути Курильского озера — на территории Кроноцкого заповедника.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Рамблер» рассказывает подробности произошедшего.

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Сколько человек было на борту

В МЧС уточнили, что на борту упавшего в воду вертолета Ми-8 находились не 17, как сообщалось изначально, а 16 человек. При этом в ведомстве произошедшее охарактеризовали как «жесткую посадку».

На борту лайнера были три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе ребенок, передает РИА Новости.

Кому удалось выжить

Известно о девяти людях, оставшихся в живых. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения региона Марина Волкова.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в краевом минздраве сообщило, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Где обнаружили обломки упавшего МИ-8

Обломки вертолета находятся на дне Курильского озера. Но из-за отсутствия требуемого оборудования водолазы не могут к ним опуститься. Об этом рассказали в МЧС по Камчатскому краю.

«Глубина затопления воздушного судна превышает 100 метров, у специалистов водолазной службы имеется снаряжение для работы на глубине до 20 метров», — уточнили в ведомстве.

Что стало причиной трагедии: основные версии

В компании-владельце «Витязь-Аэро» отметили, что накануне вылета вертолет прошел досмотр. Капитальный ремонт проводился в 2020-м году.

Отказ двигателей и ошибка пилотирования в настоящее время - основные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом ТАСС сегодня сообщил источник в экстренных службах.

Что известно о компании «Витязь-Аэро»

«Витязь-Аэро» — крупный авиаперевозчик, который занимается вертолетными экскурсиями для туристов по труднодоступным маршрутам Камчатского края.

Отмечается, что в 2019 году МЧС и Ространснадзор выявили у данной авиакомпании большое число нарушений, среди которых - непрерывная трудовая деятельность работников в течение восьми рабочих дней, отсутствие подтверждения того, что один из командиров воздушного судна прошел аварийно-спасательную подготовку на суше и многие другие.

Что известно о владельце компании