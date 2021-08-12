Проценко заявил о возможной новой волне пандемии коронавируса

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко считает, что осенью может начаться новая волна пандемии коронавируса. Также он отметил, что российская система здравоохранения готова к такой ситуации, сообщает РИА Новости.

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«Опасения эти присутствуют. Система здравоохранения за эти 1,5 года накопила опыт, в частности перепрофилирования госпиталей... Это позволяет говорить, что у нас отсутствует страх перед негативным сценарием, который потенциально может стать реальностью и в сентябре», — сказал он.

По его мнению, что сейчас появление новой волны коронавируса во многом зависит от самих людей, от гражданской позиции жителей страны и их отношения к вакцинации. По словам медика, для этого сформированы все необходимые условия, поэтому следует вакцинироваться, чтобы осенью быть защищенными от коронавируса.

Ранее Проценко сообщал, что в России фиксируется уменьшение числа заразившихся и госпитализированных из-за COVID-19.

Причем в Москве спад заболеваемости начался раньше, а в регионах эта тенденция передвинулась на неделю, добавил Проценко. При этом он выразил мнение, что сокращение заболеваемости обусловлено ростом численности людей, у которых сформирован поствакцинальный иммунитет.