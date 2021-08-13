В ПФР рассказали о доплатах пенсионерам за детей-студентов

Родители — пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет или детей — студентов, обучающихся на очном отделении учебного заведения, имеют право на доплату к пенсии. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда РФ по Ленинградской области.
«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям — пенсионерам назначается до совершеннолетия детей независимо от факта их учебы и иждивения, а также за детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, но до достижения ими 23-летнего возраста», — говорится в сообщении. Уточняется, что доплата в 2021 году составляет 2014,82 рублей.
Ранее Госдума России опубликовала список доплат к основной пенсии, за счет которых можно увеличить ее размер. В частности преференции полагаются неработающим пенсионерам при наступлении инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет и особые заслуги перед государством.
Также сообщалось, что правительство РФ утвердило план мероприятий по поддержке пожилых граждан до 2025 года, напоминает РАПСИ. План расширяет перечень мер, которые направлены на введение более современных видов социального обслуживания. Кроме того, Минтруд, Минфин и Минэкономразвития принимают решение о включении в бюджет на следующий год индексации пенсий для работающих пенсионеров, уточняет «Газета Кемерово».