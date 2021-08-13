В ПФР рассказали о доплатах пенсионерам за детей-студентов

Родители — пенсионеры, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей до 18 лет или детей — студентов, обучающихся на очном отделении учебного заведения, имеют право на доплату к пенсии. Об этом напомнили в отделении Пенсионного фонда РФ по Ленинградской области.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Александр Кулаковский © URA.RU

«Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям — пенсионерам назначается до совершеннолетия детей независимо от факта их учебы и иждивения, а также за детей, продолжающих обучение в учебном заведении на очном отделении, но до достижения ими 23-летнего возраста», — говорится в сообщении. Уточняется, что доплата в 2021 году составляет 2014,82 рублей.

Ранее Госдума России опубликовала список доплат к основной пенсии, за счет которых можно увеличить ее размер. В частности преференции полагаются неработающим пенсионерам при наступлении инвалидности, в случае потери кормильца, за выслугу лет и особые заслуги перед государством.