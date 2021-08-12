Умер экс-мэр Красноярска Пимашков

В Сочи на 74-м году жизни скончался депутат Госдумы, бывший мэр Красноярска Петр Пимашков, сообщила депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина.

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«Последние годы он (Петр Пимашков) болел, но никогда и никому не жаловался. Соболезнования родным и близким! А красноярцам есть что вспомнить и за что благодарить своего мэра», – цитирует Пензину «Коммерсант».

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Другой депутат красноярского заксобрания Илья Зайцев отметил, что Пимашков сделал многое для города в «непростой для него период». «И работая в Москве, никогда про город не забывал. И очень близко к сердцу воспринимал проблемы Красноярска», – отметил Зайцев, передает РИА «Новости».

Помощница Пимашкова Елена Селюк заявила, что смерть депутата была внезапной, он был в хорошей форме, и отдыхал в Сочи.

«Все случилось скоропостижно. Он ничем не болел. В настоящее время находился на отдыхе в Сочи, и утром его родной брат обнаружил лежащим на полу в комнате... Он отдыхал в доме у брата... Он не болел и хорошо чувствовал. В спортивной форме находился... Мы вчера только с ним разговаривали, бодрый, нормальный, веселый был», – сказала Селюк.

В Сочи отправились дети Пимашкова, они на месте примут решение о его захоронении.

Между тем правительство Красноярского края выразило соболезнования родным и близким депутата. «Петр Иванович внес огромный вклад в жизнь краевого центра, заложил фундамент его развития на годы вперед. Под его руководством произошло рождение того Красноярска, который мы знаем сегодня, – города с большими перспективами и смелыми амбициями, локомотива экономической и культурной жизни Сибири», – сообщили в краевом правительстве.

Руководитель ЕР в Госдуме Сергей Неверов отметил, что Пимашков пользовался большим авторитетом среди коллег. «Его уход – большая потеря для всех нас. Сил и мужества родным и близким пережить эту невосполнимую утрату. Светлая память Петру Ивановичу», – сказал Неверов.