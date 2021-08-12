Вертолет был исправным: Появились подробности о трагедии на Камчатке

«Вся гладь озера исследована не один раз и с воды, и с воздуха, я сам недавно вернулся с Курильского озера и видел, что там обломки, остатки вещей отсутствуют. Тем не менее, береговая зона также прочесывается. Тоже там ничего не нашли. И вероятность нахождения живыми людей почти отсутствует», – сказал Солодов.