Вертолет был исправным: Появились подробности о трагедии на Камчатке

Рухнувший на Камчатке Ми-8 был исправным, использовался с 1984 года, очередное техосвидетельствование должен был пройти в 2022-м. Об этом журналистам рассказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
«Что касается техники, все правила Росавиации конечно строго соблюдаются, и вертолеты регулярно подвергаются техническому освидетельствованию. В этом случае данный борт, о котором идет речь, должен был следующее пройти в 2022 году, он был исправным и его допустили к полетам», – цитирует РИА «Новости» слова Солодова в эфире канала «Россия 24».
«Да, это довольно старые машины, в данном случае она начала использоваться в 1984 году, но при этом Ми-8 надежные аппараты, надежные вертолеты и довольно широко эксплуатируются, даже когда речь идет о вертолетах такого возраста», – пояснил он.
При этом в Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что создана комиссия по расследованию падения вертолета на Камчатке, она уже начала работу.
Ранее сообщалось, что глава Камчатского края рассказал о том, что вероятность найти живыми остальных пассажиров упавшего вертолета - почти нулевая.
«Вся гладь озера исследована не один раз и с воды, и с воздуха, я сам недавно вернулся с Курильского озера и видел, что там обломки, остатки вещей отсутствуют. Тем не менее, береговая зона также прочесывается. Тоже там ничего не нашли. И вероятность нахождения живыми людей почти отсутствует», – сказал Солодов.
Кроме этого, он добавил, что шансов практически нет, поскольку, как рассказали очевидцы, вертолет «очень быстро тонул». По словам Солодова, глубина в месте крушения равняется 136 метрам, а у водолазов нет возможности спуститься так низко.