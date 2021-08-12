В Краснодаре сотрудника ФСБ задержали за крупную взятку

В Краснодаре правоохранители задержали сотрудника ФСБ за крупную взятку. Он обещал покровительство местному бизнесмену, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

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Уточняется, что предприниматель передал сотруднику силового ведомства 110 млн рублей. Таким образом бизнесмен хотел избежать привлечения к ответственности.

В Краснодаре задержали сотрудника ФСБ, который, по предварительным данным, осуществлял покровительство местного бизнесмена, — рассказал источник.

Если его вина будет доказана, силовик может сесть в тюрьму.

Другие подробности инцидента не сообщаются. Также нет официального комментария силовых ведомств.