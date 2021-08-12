В Краснодаре сотрудника ФСБ задержали за крупную взятку

В Краснодаре правоохранители задержали сотрудника ФСБ за крупную взятку. Он обещал покровительство местному бизнесмену, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Уточняется, что предприниматель передал сотруднику силового ведомства 110 млн рублей. Таким образом бизнесмен хотел избежать привлечения к ответственности.
В Краснодаре задержали сотрудника ФСБ, который, по предварительным данным, осуществлял покровительство местного бизнесмена, — рассказал источник.
Если его вина будет доказана, силовик может сесть в тюрьму.
Другие подробности инцидента не сообщаются. Также нет официального комментария силовых ведомств.
Ранее бывшего заместителя главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.