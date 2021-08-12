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В Краснодаре сотрудника ФСБ задержали за крупную взятку

News.ruиещё 1
45 минут назад

В Краснодаре правоохранители задержали сотрудника ФСБ за крупную взятку. Он обещал покровительство местному бизнесмену, пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

В Краснодаре сотрудника ФСБ задержали за крупную взятку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что предприниматель передал сотруднику силового ведомства 110 млн рублей. Таким образом бизнесмен хотел избежать привлечения к ответственности.

В Краснодаре задержали сотрудника ФСБ, который, по предварительным данным, осуществлял покровительство местного бизнесмена, — рассказал источник.

Если его вина будет доказана, силовик может сесть в тюрьму.

Другие подробности инцидента не сообщаются. Также нет официального комментария силовых ведомств.

Ранее бывшего заместителя главы следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко приговорили к 8,5 года колонии строгого режима за взятку в особо крупном размере.

Личный счет,Михаил Бусылко,ФСИН,ФСБ,СКР,ИТАР-ТАСС,
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