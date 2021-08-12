Москвичам подарят 20 квартир и 100 автомобилей

«Будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах, которые нам предстоят в сентябре, 100 автомобилей. Также будет возможность у граждан выиграть 20 квартир в Москве. Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно», - заявил он.