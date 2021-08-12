Москвичам подарят 20 квартир и 100 автомобилей

Среди участников онлайн-голосования на сентябрьских выборах в Москве разыграют 20 квартир и 100 автомобилей. Об этом заявил вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте, пишет ТАСС.
19 сентября в России, в единый день голосования, состоятся выборы депутатов Государственной думы, губернаторов регионов, а также выборы депутатов региональных законодательных органов государственной власти.
Мохте в ходе онлайн-конференции, посвященной запуску программы МТПП «Миллион призов - #ВыбираемВместе» призвал избирателей воспользоваться системой онлайн-голосования.
«Будет разыграно среди участников электронного голосования на выборах, которые нам предстоят в сентябре, 100 автомобилей. Также будет возможность у граждан выиграть 20 квартир в Москве. Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно», - заявил он.
По словам вице-президента Московской торгово-промышленной палаты, к программе уже присоединились более 70 компаний, среди которых торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Лента» и «Спортмастер».
Ранее в Москве прошло тестирование системы онлайн-голосования. Ее надежность 29-30 июля оценили как участники и эксперты, так и хакеры, которые пытались взломать систему и повлиять на корректность ее работы.
Участие в тестировании, в ходе которого проверялась готовность системы к работе под нагрузкой, приняли 144 тысячи москвичей. Пользователи ответили на вопросы об обязательной вакцинации от COVID-19 представителей общественно значимых профессий (при условии, что у сотрудников нет медотвода), а также развитии личного и общественного транспорта.