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Определено место падения вертолета Ми-8 в Камчатском озере

Анна Безрукова
40 минут назад

Стало известно место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, а также глубина, где лежит рухнувшее судно, – 137 метров, расстояние от берега – примерно 700 метров. Об этом представителям СМИ сообщили в региональном главке МЧС РФ, передает РИА Новости.

Определено место падения вертолета Ми-8 в Камчатском озере
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Камчатские спасатели осуществляют поисковые работы в районе Курильского озера, где произвел жесткую посадку вертолет Ми-8. В настоящее время установлено место падения воздушного судна, а также глубина – 137 метров. Расстояние от берега равняется приблизительно 700 метров", - уточнили журналистам в главке.

Ранее сообщалось, что рухнувший на Камчатке Ми-8 был исправным, находился в эксплуатации с 1984 года, а очередное техническое освидетельствование должен был пройти в следующем году. Об этом журналистам рассказал глава Камчатского края Владимир Солодов.

Также он добавил, что шансы обнаружить живыми остальных пассажиров упавшего вертолета очень низкие.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что сформировали комиссию по расследованию падения вертолета на Камчатке, она уже приступила к работе.

Напомним, сегодня, 12 августа на Камчатке в районе Курильского озера Кроноцкого заповедника рухнул вертолет Ми-8 с 13 туристами и тремя членами экипажа на борту. В результате произошедшего, по предварительным сведениям, погибли восемь человек. По данным ряда источников, выжить удалось семи пассажирам и двум членам экипажа.

Личный счет,Владимир Солодов,Межгосударственный авиационный комитет,
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