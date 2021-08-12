Определено место падения вертолета Ми-8 в Камчатском озере

Стало известно место падения вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке, а также глубина, где лежит рухнувшее судно, – 137 метров, расстояние от берега – примерно 700 метров. Об этом представителям СМИ сообщили в региональном главке МЧС РФ, передает РИА Новости.

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"Камчатские спасатели осуществляют поисковые работы в районе Курильского озера, где произвел жесткую посадку вертолет Ми-8. В настоящее время установлено место падения воздушного судна, а также глубина – 137 метров. Расстояние от берега равняется приблизительно 700 метров", - уточнили журналистам в главке.

Ранее сообщалось, что рухнувший на Камчатке Ми-8 был исправным, находился в эксплуатации с 1984 года, а очередное техническое освидетельствование должен был пройти в следующем году. Об этом журналистам рассказал глава Камчатского края Владимир Солодов.

Также он добавил, что шансы обнаружить живыми остальных пассажиров упавшего вертолета очень низкие.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что сформировали комиссию по расследованию падения вертолета на Камчатке, она уже приступила к работе.