Собчак вычислила стоимость платья Кабаевой с домашнего видео

Ксения Собчак назвала стоимость платья Алины Кабаевой, в котором она сняла видеообращение о победе израильской гимнастки. Как заявила телеведущая в своем Telegram-канале «Кровавая барыня», цена наряда от люксового бренда Oscar de la Renta превышает 250 тысяч рублей.

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«И кольцо хорошее, и платье впору. Подготовка на высшем уровне», – написала Собчак.

Напомним, что Кабаева уже семь лет занимает должность председателя совета директоров «Национальной Медиа Группы», практически не общается с журналистами, а из-за работы стала даже редко видеться со своими друзьями. Как отмечала Ляйсан Утяшева, им стало очень трудно поддерживать связь.

Однако недавно олимпийская чемпионка по художественной гимнастике появилась в эфире шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», где возмутилась победой израильской гимнастки Линой Ашрам, которой судьи отдали победу вместо россиянки Дины Авериной. Она напомнила, что в отличии от нашей спортсменки, Ашрам уронила ленту, что считается грубой ошибкой.