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Не угадавший ни одного числа россиянин выиграл в лотерею ₽36 млн

Лера Букина
17 минут назад

Житель Краснодара выиграл в государственной лотерее «Все или ничего» рекордную сумму в 36 миллионов рублей. Он отметил в билете из 24 чисел 12, и ни одно из них не выпало, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерей «Столото».

Не угадавший ни одного числа россиянин выиграл в лотерею ₽36 млн
Фото: ТАССТАСС

Там рассказали, что кубанец еще не забрал свой выигрыш. Мужчина приобрел билет всего за 60 рублей в мобильном приложении «Столото», воспользовавшись функцией оплаты Apple Pay.

«По правилам быстрой лотереи «Все или ничего», участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов», – указал распространитель.

Мужчинам в России чаще везет с выигрышами в лотереи, при этом женщины выигрывают более крупные суммы. Об этом сообщили в «Столото». Среди федерального ретейла по количеству миллионеров в первом полугодии этого года лидирует сеть Х5 Retail Group - там купили билеты нынешние 37 миллионеров, «Магнит» - 28, «Красное и Белое» - 27.

Личный счет,Столото,"Магнит",X5 Retail Group,Apple,РИА Новости,
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