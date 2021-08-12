Не угадавший ни одного числа россиянин выиграл в лотерею ₽36 млн

Житель Краснодара выиграл в государственной лотерее «Все или ничего» рекордную сумму в 36 миллионов рублей. Он отметил в билете из 24 чисел 12, и ни одно из них не выпало, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе лотерей «Столото».

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Там рассказали, что кубанец еще не забрал свой выигрыш. Мужчина приобрел билет всего за 60 рублей в мобильном приложении «Столото», воспользовавшись функцией оплаты Apple Pay.

«По правилам быстрой лотереи «Все или ничего», участники отмечают 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов», – указал распространитель.