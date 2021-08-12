«Всего добилась сама»: Собчак сравнила себя с дочерью Шойгу

Журналистка Ксения Собчак сравнила себя с Ксенией Шойгу, дочерью Сергея Шойгу, и с Сергеем Ивановым-младшим, сыном бывшего руководителя Администрации президента РФ Сергея Иванова. Подробнее об этом Собчак написала в Instagram.
То есть у меня (ну это так, глупо отрицать) реалии иные. В них сын Иванова становится президентом «АЛРОСА», Ксения Шойгу управляет Кронштадтом, а сын Киселёва (человека, который приходил к моему папе, чтобы одобрить и сделать фестиваль) Юркисс получает орден за Заслуги перед Отечеством (на самом деле молодой певец получил медаль ордена, а не медаль. — NEWS.ru), — высказалась Собчак.
В своём посте журналистка рассуждает о том, как могла бы сложиться её жизнь, если бы она воспользовалась статусом и положением своего отца, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000). Ксения гордится своими достижениями и не жалеет о том, что могла бы быть «намного богаче» и «намного влиятельнее», если бы построила карьеру «по родительской памяти». В то же время она отмечает: она не сравнивает себя с людьми, у которых изначально было меньше возможностей достичь успеха в жизни, чем у неё. Собчак подчёркивает, что «боролась за всё и добилась всего сама».
Поводом для подобных размышлений стала перепалка с психологом Вероникой Степановой, которая стала героиней YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Специалист составила психологический портрет журналистки и упрекнула Ксению в том, что та никогда не сможет понять бедных людей из провинции, потому что сама родилась в обеспеченной семье.