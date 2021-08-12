«Всего добилась сама»: Собчак сравнила себя с дочерью Шойгу

То есть у меня (ну это так, глупо отрицать) реалии иные. В них сын Иванова становится президентом «АЛРОСА» , Ксения Шойгу управляет Кронштадтом, а сын Киселёва (человека, который приходил к моему папе, чтобы одобрить и сделать фестиваль) Юркисс получает орден за Заслуги перед Отечеством (на самом деле молодой певец получил медаль ордена, а не медаль. — NEWS.ru), — высказалась Собчак.

В своём посте журналистка рассуждает о том, как могла бы сложиться её жизнь, если бы она воспользовалась статусом и положением своего отца, бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (1937-2000). Ксения гордится своими достижениями и не жалеет о том, что могла бы быть «намного богаче» и «намного влиятельнее», если бы построила карьеру «по родительской памяти». В то же время она отмечает: она не сравнивает себя с людьми, у которых изначально было меньше возможностей достичь успеха в жизни, чем у неё. Собчак подчёркивает, что «боролась за всё и добилась всего сама».