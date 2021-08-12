Главу НИП гиперзвуковых систем задержали по делу о госизмене

Гендиректор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов задержан по делу о государственной измене. ФСБ намерена просить суд о его аресте. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

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«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца», - пояснил источник издания.

В Лефортовском суде Москвы подтвердили получение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. При этом детали дела не раскрываются.

Александру Куранову 73 года, он является специалистом в области физики и химии плазмы и имеет звание доктора технических наук, отмечается на сайте НИПГС.

«Под его руководством и личном участии проводятся научно-исследовательские и экспериментальные исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс») и основных направлений создания гиперзвуковых технологий», - подчеркивается в сообщении.