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Главу НИП гиперзвуковых систем задержали по делу о госизмене

Алиса Селезнёва
1 час назад

Гендиректор и главный конструктор ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александр Куранов задержан по делу о государственной измене. ФСБ намерена просить суд о его аресте. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет ТАСС.

Главу НИП гиперзвуковых систем задержали по делу о госизмене
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца», - пояснил источник издания.

В Лефортовском суде Москвы подтвердили получение ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде ареста. При этом детали дела не раскрываются.

Александру Куранову 73 года, он является специалистом в области физики и химии плазмы и имеет звание доктора технических наук, отмечается на сайте НИПГС.

«Под его руководством и личном участии проводятся научно-исследовательские и экспериментальные исследования по развитию новой концепции освоения гиперзвуковых скоростей атмосферного полета (концепция «Аякс») и основных направлений создания гиперзвуковых технологий», - подчеркивается в сообщении.

Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца профессора кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института Валерия Голубкина, подозреваемого в государственной измене.

Личный счет,Валерий Голубкин,Александр Куранов,ФСБ,ИТАР-ТАСС,
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