В ЦБ покупку биткоина приравняли к выходу на минное поле

Многие вкладываются в финансовые пирамиды, в частности, в биткоин, однако люди не осознают, что покупателей криптовалюты никто не защитит, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Об этом пишет РБК. Швецов привел в пример ситуацию, когда жертвы аферистов направляют свои деньги в биткоинах, а заблокировать такие переводы невозможно.
«Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать, и никто его защитить не может. Мы тоже об этом гражданам говорим, что не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут, и вы ничего с этим не сможете поделать», — подчеркнул зампред ЦБ.
По словам Швецова, многие граждане не осведомлены о правилах рынка капитала, где обещанная доходность демонстрирует уровень риска. Он также сообщил, что часто россияне вкладываются в тот же биткоин посредством продажи своего имущества или займа средств у близких.
В апреле Россия стала лидером среди стран по росту числа пользователей криптовалютных платформ. Так, в начале года среднемесячные темпы увеличения количества клиентов достигли 37,1 процента, заявил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По итогам 2020 года жители России заняли пятую строчку по объему полученной прибыли от операций с биткоином, заработав 0,6 миллиарда долларов. Однако в мае граждане быстро распродавали активы, которые были куплены с середины декабря, причем себе в убыток.