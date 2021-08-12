Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В ЦБ покупку биткоина приравняли к выходу на минное поле

Лера Букина
1 час назад

Многие вкладываются в финансовые пирамиды, в частности, в биткоин, однако люди не осознают, что покупателей криптовалюты никто не защитит, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Об этом пишет РБК. Швецов привел в пример ситуацию, когда жертвы аферистов направляют свои деньги в биткоинах, а заблокировать такие переводы невозможно.

В ЦБ покупку биткоина приравняли к выходу на минное поле
Фото: ReutersReuters

«Покупая тот же биткоин, человек вступает на минное поле, где, кроме себя, ему не на кого рассчитывать, и никто его защитить не может. Мы тоже об этом гражданам говорим, что не надо ходить туда, где вы не находитесь под защитой Российской Федерации, где ваши деньги просто заберут, и вы ничего с этим не сможете поделать», — подчеркнул зампред ЦБ.

По словам Швецова, многие граждане не осведомлены о правилах рынка капитала, где обещанная доходность демонстрирует уровень риска. Он также сообщил, что часто россияне вкладываются в тот же биткоин посредством продажи своего имущества или займа средств у близких.

В апреле Россия стала лидером среди стран по росту числа пользователей криптовалютных платформ. Так, в начале года среднемесячные темпы увеличения количества клиентов достигли 37,1 процента, заявил руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский. По итогам 2020 года жители России заняли пятую строчку по объему полученной прибыли от операций с биткоином, заработав 0,6 миллиарда долларов. Однако в мае граждане быстро распродавали активы, которые были куплены с середины декабря, причем себе в убыток.

Личный счет,Сергей Швецов,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители