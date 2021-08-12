Глава МИД России Сергей Лавров назвал шабашем форум «Крымская платформа», который украинские власти намерены провести в конце августа. Об этом сообщает РИА Новости.

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Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Президент Украины Владимир Зеленский назвал выход Крыма из состава страны «страшной ошибкой», которую необходимо исправить. Он отметил, что для решения проблемы будет создана международная площадка - «Крымская платформа».

Саммит «Крымской платформы» запланирован на 23 августа. Украина предложила присоединиться к нему ряду государств, в том числе США, Турции и европейским странам.

«Вот через неделю состоится очередной шабаш – «Крымская платформа», - констатировал глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в арт-кластере «Таврида».

По словам министра иностранных дел, на этом саммите Запад будет продолжать «пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти».