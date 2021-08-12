Власти Казахстана назвали языковые рейды «пещерным национализмом»

Власти Казахстана назвали действия языковых патрулей, которые проверяли использование казахского языка в магазинах и госучреждениях, проявлением пещерного национализма. Такую оценку дал первый замглавы администрации президента Даурен Абаев, сообщает издание «365 Info».

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«Такие прецеденты недопустимы и возмутительны. Поэтому правоохранительные органы дадут справедливую правовую оценку. Не потому, что российские депутаты возмутились, а потому, что в нашей стране в принципе подобные вещи жестко пресекаются вне зависимости от того, кто подвергся дискриминации, по какому поводу: казахи, русские или представители других этносов», – заявил Абаев.

Отдельно он подчеркнул, что подавляющее число граждан «осуждают такие проявления пещерного национализма». Абаев заметил, что русским языком в Казахстане владеют почти 90% населения, более 30% школьников обучаются на русском языке, хотя доля русских среди жителей страны составляет 20%.

По его мнению, это говорит о востребованности русского языка в стране, а в Казахстане работает 23 тысячи учителей русского и литературы, что больше, чем в любой другой стране в Центральной Азии.

Напомним, что ранее в Сеть попали видеозаписи рейдов казахских националистов, которые проверяли использование казахского языка в магазинах и госучреждениях. «Проверки» прошли в крупных городах – Нур-Султан, Алма-Аты, Павлодаре, Уральске и других. Некоторых продавцов, в основном старшего поколения, заставили извиняться на камеру.