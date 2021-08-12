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К месту ЧП с Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами

Анна Безрукова
1 час назад

Минобороны России отправило оснащенный тремя подводными аппаратами вертолет к месту падения вертолета Ми-8 с пассажирами в Курильское озеро на Камчатке.

К месту ЧП с Ми-8 на Камчатке направили вертолет с подводными аппаратами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для организации поисковых работ к месту катастрофы вертолета Ми-8 авиакомпании «Витязь-Аэро» возле Курильского озера на Камчатке направили вертолет Ми-8 Минобороны России с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами», — цитирует оборонное ведомство РИА Новости.

Ранее сообщалось, что власти региона уточнили, что обломки вертолета Ми-8, упавшего в Курильское озеро в Камчатском крае, располагаются приблизительно в 800 м от берега на глубине свыше 130 м.

"Камчатские спасатели ведут работы по поиску в районе Курильского озера, где совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. К настоящему времени определено место падения воздушного судна, а также глубина – 137 метров. Расстояние от береговой зоны составляет около 700 метров", - рассказывали ранее в главке.

Кроме этого, известно, что рухнувший на Камчатке Ми-8 был исправным, использовался с 1984 года, а очередное техническое освидетельствование было назначено на будущий год. Об этом представителям СМИ сказал глава Камчатского края Владимир Солодов.

Еще, по его словам, шансы найти живыми остальных пассажиров упавшего вертолета очень невысокие.

В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) сообщили, что создали комиссию по расследованию этого инцидента, ее представители уже приступили к работе.

Личный счет,Владимир Солодов,Министерство обороны,Межгосударственный авиационный комитет,РИА Новости,
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