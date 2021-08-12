Климатолог предупредил об аномальной погоде в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что до конца недели в России ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха будет на семь-девять градусов выше нормы. Об этом пишет РИА Новости.

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По словам синоптика, жара до 29 градусов в ближайшие дни накроет Архангельскую, Вологодскую и Мурманскую области, а также республику Коми.

«В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там ожидается плюс 20. То есть норма — 13 градусов, а сейчас 20 градусов», - пояснил Вильфанд.

Жарко будет и в Тамбовской, Белгородской и Курской областях - до 30-35 градусов, а в Воронежской области — до 37.

«Очень высокая температура в Рязанской области — до 35 градусов, в Ивановской — до 28. В Приволжском федеральном округе на семь-десять градусов выше нормы. Температура в южной половине — до 34-39 градусов, в северной половине — 27-35», - заметил он.

Свыше 39 градусов воздух прогреется в Астраханской и Ростовской областях, а также в Калмыкии. В Ставропольском крае, Дагестане и Северной Осетии температура воздуха поднимется до 37-39 градусов.

В Якутии же не стоит ожидать прекращения пожаров, там столбики термометров покажут 29-32 градуса. При этом Вильфанд подчеркнул, что пожарам способствует и дефицит осадков. Так, в Сибирском федеральном округе за три месяца выпало только 65 процентов от нормы, в Алтайском крае — 77 процентов, в Якутии — 75 процентов.

Наиболее сложная ситуация с пожарами в России сейчас складывается в Якутии, дым от горящего леса накрыл там 11 районов. В дыму из-за пожаров также Красноярский край и Иркутскую область.