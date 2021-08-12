«Глупость»: Бортко прокомментировал идею запрета русских фильмов на Украине

Советский и российский режиссер Владимир Бортко ответил на предложение уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя избавить местное ТВ от фильмов без дубляжа на украинском. По мнению Бортко, предложение чиновника – «глупость».
«Всё равно большинство населения Украины говорит и будет говорить по-русски. Они хотят это тщательно искоренить, хотя это не удастся исходя из простой формулы — чей язык, того и власть. Это древнеримская формула. Но искоренять русский язык из русских людей довольно сложно и, как бы они этого не хотели, невозможно, чтобы они не делали», – заявил он в разговоре с NEWS.ru.
При этом Бортко отметил, что власти Украины могут принимать для этого различные законы и другие страны никак не могут этому помешать.
Напомним, что закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.