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«Глупость»: Бортко прокомментировал идею запрета русских фильмов на Украине

Елена Прошина
23 минуты назад

Советский и российский режиссер Владимир Бортко ответил на предложение уполномоченного по защите государственного языка на Украине Тараса Кременя избавить местное ТВ от фильмов без дубляжа на украинском. По мнению Бортко, предложение чиновника – «глупость».

«Глупость»: Бортко прокомментировал идею запрета русских фильмов на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Всё равно большинство населения Украины говорит и будет говорить по-русски. Они хотят это тщательно искоренить, хотя это не удастся исходя из простой формулы — чей язык, того и власть. Это древнеримская формула. Но искоренять русский язык из русских людей довольно сложно и, как бы они этого не хотели, невозможно, чтобы они не делали», – заявил он в разговоре с NEWS.ru.

При этом Бортко отметил, что власти Украины могут принимать для этого различные законы и другие страны никак не могут этому помешать.

Напомним, что закон о государственном языке вступил в силу на Украине в июле 2019 года. Согласно документу, все культурные мероприятия в стране должны проводиться только на государственном языке. Для телеканалов установлена квота в 90% для передач на украинском языке.

Личный счет,Владимир Бортко,
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