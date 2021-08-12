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Экономисты предрекли московским таксистам потерю миллиардов рублей

Мослента
24 минуты назад

Эксперты экономического факультета МГУ предрекли, что доходы таксистов могут уменьшиться на 4,5—5,1 миллиарда рублей в год в случае введения в Москве единого минимального тарифа на поездку. Он составит 150 рублей, и законопроект с таким предложением может быть рассмотрен в Госдуме уже осенью. Об этом сообщает Forbes.

Московским таксистам предрекли потерю миллиардов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причиной предполагаемых финансовых потерь для водителей может стать отказ москвичей от поездок после введения базового тарифа, отмечают эксперты в своем исследовании, посвященном возможному экономическому эффекту от принятия закона о регулировании такси.

Напомним, что данный законопроект был принят в первом чтении еще в 2018 года. Его авторами выступили депутат Вячеслав Лысаков, председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев и его первый заместитель Виталий Ефимов.

Через год вторую редакцию законопроекта раскритиковало Государственно-правовое управление администрации президента, а также представители агрегаторов такси. Документ ограничивал доступ в отрасль для иностранных компаний и иностранного капитала, а также запрещал иностранцам работать водителями такси и требовал утверждать тарифы на поездки в Минтрансе.

Снова вернуться к обсуждению законопроекта депутаты Госдумы планируют этой осенью.

Ранее московские власти разъяснили новые правила работы такси в городе. С 1 августа в Москве вступают в силу меры по введению личного идентификатора. Они предусмотрены для водителей такси и сотрудников таксопарков.

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