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Россиянам предложили раздать деньги

Lenta.ru
57 минут назад

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов предложил раздать россиянам деньги. Он считает, что таким образом можно победить бедность в стране, передает Ura.ru.

Россиянам захотели раздать деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Лучше людям дать денег. С крайней бедностью мы вряд ли что-то можем сделать, кроме повышения пособий», — предположил он.

«Кто-то предлагает ввести талоны, но я к этому отношусь настороженно. Возможно, стоило это сделать год назад, объявить китайский карантин — города разделить на блоки, ввести военные патрули и выдавать по талонам продукты», — сказал Белоусов и уточнил, что отменить подобные меры было бы сложно.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин говорил, что адресная поддержка нуждающихся семей является способом снизить уровень бедности в стране. В частности, эффективным методом борьбы с бедностью он назвал адресные выплаты малоимущим семьям с детьми от трех до семи лет.

О проблеме бедности упоминал и президент Владимир Путин. Он поручил регулярно мониторить доходы бедных россиян и, если возникнет такая необходимость, обеспечить дополнительные меры социальной поддержки.

По официальным данным, уровень бедности в стране снизился с 14,4 процента в первом квартале до 12,1 процента во втором квартале текущего года. Росстат констатировал, что также в стране сократилась доля граждан с доходами ниже прожиточного минимума. Такую тенденцию объяснили стабилизацией ситуации на рынке труда, восстановлением деловой активности и поддержкой малообеспеченных семей с детьми со стороны государства.

Личный счет,Дмитрий Белоусов,Алексей Кудрин,Владимир Путин,Счетная палата,Росстат,РИА Ura.ru,
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