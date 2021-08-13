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Доходы мигрантов в России резко выросли

Lenta.ruиещё 1
36 минут назад

Мигранты в июне перевели из России в родные страны 720 миллионов долларов, что стало лучшим показателем за три года. Их доходы резко выросли, пишет «Коммерсантъ».

Доходы мигрантов в России резко выросли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным Центробанка, в январе-мае среднемесячный объем переводов в страны СНГ составил 496 миллионов долларов. Рост переводов идет даже несмотря на то, что из-за пандемии снизился приток иностранцев в Россию.

«На фоне закрытых границ конкуренция за рабочую силу возросла. По ряду профессий выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами граждан РФ», — отметил директор сервиса «Золотая корона-Денежные переводы» Иван Ситнов.

Тенденция связана и с реализацией нацпроектов в сфере строительства и инфраструктуры, где рабочие-мигранты наиболее востребованы, полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на стройках в России не хватает 1,5-2 миллиона мигрантов. Он также отметил, что Россия сейчас переживает рост строительной инфляции из-за постковидного бума, и потому цены будут только расти.

Министерство строительства рассматривает возможность ввозить трудовых мигрантов в Россию чартерными поездами — таким способом единовременно можно доставить порядка тысячи человек.

Личный счет,Илья Жарский,Иван Ситнов,Минстрой,
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