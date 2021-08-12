В России предложили изымать загранпаспорта у должников

Законопроект, изменяющий правила выезда из страны должников, в Госдуму внесло правительство. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на документ, размещенный в базе законодательной деятельности палаты парламента.

Фото: портал мэра и правительства Москвы портал мэра и правительства Москвы

Согласно инициативе, у лиц, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, заграничные паспорта подлежат изъятию. После исполнения своих обязательств должник сможет вернуть свой паспорт в миграционной службе.

Кроме того, ограничения могут вводиться, если гражданин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого. Это касается и осужденных за совершение преступления.

Также, согласно законопроекту, устанавливаются основания для признания заграничных паспортов недействительными в случае изменения владельцем фамилии, имени, даты рождения, пола. Такие документы будут изыматься.