Деловой режим: чем вызван рост числа вакансий в России

В первой половине 2021 года рынок труда в России начал восстанавливаться от последствий пандемии COVID-19. Как рассказали RT представители сервисов по подбору персонала, с января по июнь число вакансий в стране выросло на 22%. По словам экспертов, во многом оживлению сферы занятости способствовали меры господдержки бизнеса и перевод сотрудников на удалённый формат работы. На этом фоне уровень безработицы может вернуться к докризисным значениям уже к концу года, не исключают специалисты.

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Рынок труда в России демонстрирует высокие темпы восстановления от последствий пандемии COVID-19. Об этом говорится в предоставленном RT совместном исследовании сервиса по подбору персонала «Работа.ру» и лаборатории «СберИндекс». Как отмечают авторы доклада, за первую половину 2021 года число вакансий в стране выросло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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«Российский бизнес адаптировался к новым реалиям, навязанным мировой пандемией коронавируса. С начала 2021 года активность работодателей растёт ежемесячно», — отмечается в сообщении.

Похожую динамику фиксируют и специалисты сервиса HeadHunter. Как рассказала RT руководитель службы исследований организации Мария Игнатова, число открытых вакансий в России в июле текущего года почти достигло отметки 1 млн, что на 15% выше показателя начала 2021-го. В среднем с января по июль количество предложений со стороны работодателей увеличивается на 3—4% месяц к месяцу, добавила эксперт.

«Сейчас отсутствует традиционное летнее затишье, специалисты по подбору персонала продолжают активно искать кадры по заказам компаний. По итогам полугодия рекрутинговая активность была в среднем на 18—20% выше, чем в аналогичные периоды докризисных 2017—2019 годов», — в свою очередь подчеркнула в разговоре с RT глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

По данным аналитиков HeadHunter, за первые семь месяцев 2021 года заметнее всего увеличилось число вакантных мест в группах «Домашний персонал» и «Начало карьеры, студенты». В то же время эксперты «Работа.Ру» отмечают резкий рост предложений в сфере финансов и страхования, а также в маркетинге, рекламе и СМИ.

«Среди соискателей наибольший прирост числа новых резюме наблюдается в отрасли IT, интернет и телекома (рост на 39% за полгода)», — отмечают специалисты сервиса.

Как рассказала RT генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова, пандемия COVID-19 послужила ключевым фактором роста числа вакансий с удалённой занятостью. Эксперт полагает, что в будущем работа на дому может стать новой востребованной нормой трудоустройства.

«Такой способ занятости выгоден в первую очередь для работодателей, так как позволяет им сократить издержки на содержание офиса. Как показывают исследования, эффективность удалённой работы не то что не падает, а иногда даже превышает производительность в офисе», — отметила эксперт.

Между тем для соискателей подобный формат работы удобен тем, что позволяет сократить время на дорогу до офиса и работать в комфортных домашних условиях. Такое мнение в разговоре с RT выразил ведущий юрист компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

«При этом такие трудовые отношения регулируются законом о дистанционной работе, вступившим в силу с 1 января 2021 года. Таким образом, обе стороны соглашения теперь защищены и могут на законодательном уровне прописать условия по рабочему графику и поводы для расторжения договора», — подчеркнул эксперт.

По прогнозам Анастасии Усковой, в будущем наиболее востребованными будут сотрудники сферы онлайн-ретейла и развлечений, стриминговых сервисов, финансов, видеоигр, а также работники в IT-сегменте. Помимо этого, высокий спрос сохранится на кадры в сфере доставки товаров и услуг до конечного потребителя. В первую очередь речь идёт о таксистах и курьерах, уверена аналитик.

«Одной из наиболее активно восстанавливающихся сфер является сфера торговли. Найм новых сотрудников восстановился и в ближайшем будущем продолжит расти. Со стороны соискателей тоже наблюдается увеличение спроса на вакансии. Во время пандемии выросла популярность онлайн-шопинга и доставок, но, как показывает ситуация на рынке труда, офлайн-формат магазинов остаётся актуальным», — рассказал RT коммерческий директор «Работа.ру» Владимир Корицкий.

Рабочий настрой

Текущее оживление сферы занятости также отмечают в Министерстве труда и социальной защиты. Как ранее заявила заместитель главы ведомства Елена Мухтиярова, ситуация с занятостью приблизилась к допандемийным показателям. По данным Росстата, в июне безработица составила 4,8%. В условиях введения карантинных мер и временной приостановки работы ряда компаний весной показатель с марта по август 2020-го поднимался с 4,6 до 6,4% — максимального уровня с 2012 года.

Во многом ускорение темпов восстановления рынка труда аналитики объясняют действием мер господдержки бизнеса и населения. В первую очередь речь идёт о льготных кредитах компаниям, снижении страховых взносов, а также налоговых послаблениях для предприятий и субсидиях малому и среднему бизнесу.

«В прошлом году предприниматели, которые получили кредиты на выплаты заработных плат, смогли сохранить персонал по максимуму, что позволило избежать всплеска безработицы. Сейчас экономика восстанавливается, а жёсткие ограничения касаются только отдельных секторов и носят кратковременный характер», — подчеркнул в разговоре с RT заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Юрий Баранчик.

По мнению эксперта, к докризисным показателям уровень занятости в России может вернуться уже к концу года. Главными факторами для рынка труда станут ускорение темпов роста ВВП, увеличение оборота сегмента ретейла и доставки, а также возврат сектора услуг к прежнему режиму работы, уверен Баранчик.

Более того, в пользу снижения безработицы может сыграть увеличение числа самозанятых, считает Ускова. По данным Федеральной налоговой службы, с момента старта эксперимента в 2019 году в качестве самозанятых зарегистрировались 2,5 млн россиян. В среднем каждый день такой статус получают более 5,5 тыс. человек.