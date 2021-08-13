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Рада озвучила «пиратский» способ остановки «Северного потока - 2»

Анна Безрукова
1 час назад

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин считает, что Украина может надеяться на «единственный реальный способ» блокировки «Северного потока — 2». В эфире телеканала NewsOne он заявил, что такой сценарий возможен только при условии «колоссального разрыва» Соединенных Штатов и Германии.

«То есть Америке следует просто вдрызг разругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний. Причем ограничения экстерриториального характера, поскольку американские интересы прямым образом не затронуты: нам [Штаты не нравятся, мы поэтому вас наказываем», — сказал политик.

Также, по предположению Волошина, при таком сценарии для международных отношений возникли бы долгосрочные последствия вследствие действий Вашингтона.

«Завтра Америке не понравится, что происходит во Франции, Италии. Это чистое пиратство — вмешаться в вещи, которые Соединенные Штаты не затрагивает напрямую», — полагает депутат.

Оператор «Северного потока — 2» объявил о начале закачки газа

Ранее появилась информация, что Россия и «Газпром» проводят агрессивную политику на европейском газовом рынке и «шантажируют» государства Евросоюза. Об этом рассказал глава Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар. Он считает, что российская газовая компания вынуждает Европейскую комиссию отказаться от препятствий на пути «Северного потока — 2». Гончар напомнил, что США отказались от введения санкций в отношении «Северного потока - 2».

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