Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин считает, что Украина может надеяться на «единственный реальный способ» блокировки «Северного потока — 2». В эфире телеканала NewsOne он заявил, что такой сценарий возможен только при условии «колоссального разрыва» Соединенных Штатов и Германии.

«То есть Америке следует просто вдрызг разругаться с немцами, ввести санкции против немецких компаний. Причем ограничения экстерриториального характера, поскольку американские интересы прямым образом не затронуты: нам [Штаты не нравятся, мы поэтому вас наказываем», — сказал политик.

Также, по предположению Волошина, при таком сценарии для международных отношений возникли бы долгосрочные последствия вследствие действий Вашингтона.

«Завтра Америке не понравится, что происходит во Франции, Италии. Это чистое пиратство — вмешаться в вещи, которые Соединенные Штаты не затрагивает напрямую», — полагает депутат.