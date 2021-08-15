Финансист предостерег от ошибок при накоплении пенсии

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова напомнила, что с 2022 года россияне начнут получать данные о состоянии их пенсионного счета на портале Госуслуг. Если в этих сведениях допустят ошибку, то следует подать онлайн-заявление для исправления неточности с необходимыми документами. Эксперт раскрыла способ, как проконтролировать свои накопления, сообщает «Прайм».

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Финансист объяснила, что страховая пенсия по старости складывается из фиксированной выплаты и страховой части. Первая из них не зависит от трудового стажа и индексируется каждый год, в отличие от второй, которая определяется длительностью страхового стажа и уровнем зарплаты.

При этом с 2002 года ключевым фактором при расчете страховой части является объем страховых взносов, а не стаж. Этот показатель наиболее часто вызывает вопросы, предостерегла россиян экономист. Проверить, правильно ли начисляются накопления, можно в личном кабинете на сайте ПФР, на Госуслугах, в отделении фонда или в МФЦ по месту жительства.

«Как правило, наиболее проблемным моментом при определении размера страховой пенсии по старости является доказательство периода трудового стажа. Поскольку Пенсионный фонд работает с документами, то важно, чтобы при его оценке не были допущены ошибки, в особенности, если стаж учитывается за период до 2002 года», — отметила Финогенова.

Некоторые периода Пенсионный фонд может не учитывать по разным причинам. В этой ситуации трудовой опыт следует доказывать через суд. Эксперт призвала изучить сведения о стаже и сопоставить их с записями в трудовой книжке.