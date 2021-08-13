Что известно о взрыве автобуса в Воронеже

Вечером 12 августа на остановке в Воронеже взорвался автобус. В результате происшествия травмы получили 19 человек, одна женщина погибла. «Рамблер» рассказывает подробности случившегося.

Фото: РИА Новости РИА Новости

С чего все началось?

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В Воронеже около 21:30 произошел хлопок в автобусе, который находился на остановке общественного транспорта недалеко от торгового центра на улице Кольцовской. Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по региону.

«В результате пассажиры получили травмы различной степени тяжести, автобус - серьезные механические повреждения. Одна из женщин в последующем скончалась», - пояснили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью граждан (п. «в» части 2 ст. 238 УК РФ).

Что известно о состоянии пассажиров?

Губернатор Воронежской области Александр Гусев изначально сообщил в своем Telegram-канале, что в результате взрыва пострадали 12 человек, однако чуть позже уточнил, что число пострадавших выросло до 16.

«13 человек находятся в БСМП 1. Состояние - людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых — средней степени тяжести, двоих — ближе к удовлетворительному, еще двоим людям госпитализация не потребовалась. Еще двоих доставили в ожоговое отделение ВОКБ 1. Один из них пострадавший с ожогами 1-2 степени находится в состоянии средней степени тяжести. Другому, с поверхностными ожогами, оказали всю необходимую помощь, госпитализация не потребовалась», - отметил глава региона.

По его словам, еще одного пострадавшего доставили в областную офтальмологическую больницу, оказали необходимую помощь и перевезли в БСМП 10.

«Женщина с отрывом нижней трети голени скончалась в реанимации. Приношу искренние соболезнования ее родным и близким», - написал Александр Гусев.

В Минздраве России уточнили, что всего в Воронеже пострадали 19 человек, один человек погиб. Трое пострадавших при взрыве в автобусе находятся в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней степени тяжести, пишет ТАСС.

Что рассказали очевидцы?

По воспоминаниям очевидцев, после взрыва автобуса находившиеся рядом люди начали оказывать пострадавшим помощь.

По словам одного из свидетелей Игоря Пахачева, из автобуса удалось вытащить девочку 11-12 лет, которую зажало сидениями. Он также пытался перетянуть ноги пострадавшей, которая позднее скончалась в больнице.

Водитель автобуса признался, что в момент случившегося даже не понял, что произошло. Он отметил, что в автобусе находилось около 30 пассажиров.

«Мы стояли на остановке, люди садились в автобус. Загорелся красный. Выезжаю – хлопок, стекла, дым, я даже не понял, что произошло», - рассказал Telegram-каналу Baza водитель автобуса Алексей Олейников.

В свою очередь житель Воронежа Роман Гринев, ставший очевидцем взрыва автобуса, заявил РИА Новости, что почувствовал на месте происшествия запах газа, а осколки стекол автобуса перелетели через шестиполосную дорогу.

«Мы ехали по противоположной стороне, услышали сильный хлопок, было очень много дыма. Через пару секунд, когда дым рассеялся, все увидели, что взорвался автобус. Побежали. В этот момент уже люди, которые стояли на остановке, начали вытаскивать пострадавших. У женщины кровь сильно шла из ноги», - заявил он.

Официальная версия случившегося

Неисправность технического оборудования рассматривается следователями в качестве основной версии взрыва автобуса в Воронеже. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает RT.

В частности, следствие допускает, что речь может идти и о незаконном переоборудовании машины с бензинового на газовое топливо.

При этом информированный источник сообщил «Интерфаксу», что специалисты не нашли следов взрывчатки в автобусе в Воронеже.

А губернатор Воронежской области Александр Гусев предостерег от распространения фейков о версиях взрыва в маршрутном автобусе.