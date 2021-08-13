Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже выросло до двух

Анна Безрукова
1 час назад

В больнице умерла еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе в Воронеже. Речь идет о женщине 1966 года рождения. Об этом сообщает Телеграм-канал «RT на русском».

Напомним, ранее сообщалось только об одной скончавшейся пассажирке. Также отмечалось, что 18 человек пострадали.

Ранее женщина, которая пострадала при этом происшествии рассказала Телеграм-каналу «Известий» о подробностях взрыва.

«Послышался хлопок, возникло задымление, потемнело в салоне. Потом пассажиры начали выходить. Телефон там потеряла», — рассказала пострадавшая.

Что известно о взрыве автобуса в Воронеже

Пассажирка находилась в передней части салона автобуса. Она предполагает, что именно по этой причине получила не тяжелые травмы, сообщал Телеграм-канал «IZ.RU».

Напомним, вечером 12 августа в пассажирском автобусе в Воронеже произошел взрыв на остановке общественного транспорта.

В Следственном комитете по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ по указу руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина приехали к месту взрыва.

По информации источника «Интерфакса» в службах транспортного надзора региона, причиной ситуации стали проблемы с газовым оборудованием.

Личный счет,Видео,Александр Бастрыкин,СКР,RT на русском,газета "Известия",
85
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители