В больнице умерла еще одна пострадавшая при взрыве в автобусе в Воронеже. Речь идет о женщине 1966 года рождения. Об этом сообщает Телеграм-канал «RT на русском».

Напомним, ранее сообщалось только об одной скончавшейся пассажирке. Также отмечалось, что 18 человек пострадали.

Ранее женщина, которая пострадала при этом происшествии рассказала Телеграм-каналу «Известий» о подробностях взрыва.

«Послышался хлопок, возникло задымление, потемнело в салоне. Потом пассажиры начали выходить. Телефон там потеряла», — рассказала пострадавшая.

Пассажирка находилась в передней части салона автобуса. Она предполагает, что именно по этой причине получила не тяжелые травмы, сообщал Телеграм-канал «IZ.RU».

Напомним, вечером 12 августа в пассажирском автобусе в Воронеже произошел взрыв на остановке общественного транспорта.

В Следственном комитете по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ по указу руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина приехали к месту взрыва.