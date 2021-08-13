В Москве смягчили коронавирусные ограничения

В Москве отменили требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников и регулярные тесты на коронавирус и измерение температуры в течение рабочего дня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Twitter».

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«Пандемия продолжает отступать, снизилось число новых госпитализаций и занятых коек в ковидных больницах. Это происходит благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам», – написал градоначальник.

При этом, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, власти рекомендуют работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для работы организаций. Также сохраняется требование не допускать на рабочее место тех, у кого есть признаки ОРВИ.

При этом власти сняли ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них павильоны. Однако, по-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия. Кроме того, сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.