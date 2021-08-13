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В Москве смягчили коронавирусные ограничения

Елена Прошина
43 минуты назад

В Москве отменили требование о переводе на удаленку не менее 30% сотрудников и регулярные тесты на коронавирус и измерение температуры в течение рабочего дня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем «Twitter».

В Москве смягчили коронавирусные ограничения
Фото: РамблерРамблер

«Пандемия продолжает отступать, снизилось число новых госпитализаций и занятых коек в ковидных больницах. Это происходит благодаря массовой вакцинации и другим профилактическим мерам», – написал градоначальник.

При этом, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, власти рекомендуют работодателям и в дальнейшем сохранять «удаленку», если это возможно без ущерба для работы организаций. Также сохраняется требование не допускать на рабочее место тех, у кого есть признаки ОРВИ.

При этом власти сняли ограничения на посещение зоопарков, включая расположенные в них павильоны. Однако, по-прежнему нельзя проводить массовые мероприятия. Кроме того, сохраняются ограничения на посещение театров, концертов и кино.

«Честно говоря, очень хочется как можно скорее снять эти ограничения. Но нельзя допустить, чтобы поспешные шаги спровоцировали рост заболеваемости и тем самым отбросили нас назад», – пишет Собянин.

Личный счет,Сергей Собянин,
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