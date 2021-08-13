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Семьи погибших при падении Ми-8 получат по два миллиона рублей

Анна Безрукова
43 минуты назад

Страховая компания "Витязь-Аэро" выплатит компенсации семьям умерших и пострадавшим в ходе крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщили в правительстве Камчатского края.

Семьи погибших при падении Ми-8 получат по два миллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все авиаперелеты, осуществляемые компанией "Витязь-Аэро", в обязательном порядке подлежат страхованию. Помимо этого, в настоящее время руководство "Витязь-Аэро" прорабатывает вопрос по поводу суммы компенсационных выплат пострадавшим и семьям погибших от нашей компании", — уточнил исполнительный директор компании Дмитрий Черных.

Родственники умерших пассажиров получат по 2 млн 25 тыс. рублей, семье погибшего члена экипажа выплатят 2 млн, столько же получат и пострадавшие.

Черных также добавил, что компания сотрудничает с МЧС и психологами, работающими с родственниками пассажиров.

"Витязь-Аэро" готов предоставить помощь по доставке на Камчатку, на Курильское озеро, а также по размещению родных потерпевших. В случае необходимости также будет оплачено лечение пострадавших", — пояснил он.

Напомним, вертолет Ми-8 утром 12 августа рухнул в Курильское озеро на юге Камчатки и затонул на глубине около 145 метров. На борту присутствовали три члена экипажа и 13 туристов, среди которых - один ребенок. Восемь человек смогли выжить, четверо из них отделались травмами.

Следственный комитет возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В числе основных версий крушения — плохие погодные условия и ошибка пилотирования.

Личный счет,Дмитрий Черных,МЧС,СКР,
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