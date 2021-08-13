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Visa запустила новую функцию для клиентов в России

Лера Букина
34 минуты назад

Держатели карт Visa в России смогут проверять оформленные подписки, а также наличие сохраненных карт в интернет-магазинах, в которых пользователи ранее что-либо оплачивали, заявили «Известиям» в платежной системе.

Visa запустила новую функцию для клиентов в России
Фото: ТАССТАСС

Сервис начали вводить в ВТБ, банке «Хоум Кредит» и МТС Банке, сообщили изданию их представители.

Благодаря новой услуге повышается безопасность хранения клиентских данных, так как при привязке карты в онлайн-магазине сохраняется не ее номер, а токен, указал вице-президент ВТБ Никита Чугунков.

Как подчеркнули в МТС Банке, еще одним преимуществом сервиса является автоматическое обновление данных при перевыпуске карты. Клиенту не придется оформлять подписку снова.

Новая опция от Visa по контролю распространения информации о карте полностью отвечает мировым трендам на усиление безопасности персональных данных, заявил директор и руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин.

Для борьбы с мошенничеством с помощью нового сервиса клиенты должны сами обновлять список оформленных подписок, только если в самом сервисе не будет настроена система оповещения о привязке карты к новым ресурсам, указал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов. Так, проверка поможет выявить утечку своих платежных данных и принять соответствующие меры, отметил он.

С 23 июня международная платежная система Visa запустила в России сервис некарточных трансграничных платежей для бизнеса (Visa B2B Connect), который может стать альтернативой SWIFT.

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