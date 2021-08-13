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В торговом центре Воронежа рядом с местом взрыва автобуса эвакуируют людей

Анна Безрукова
58 минут назад

Эвакуация посетителей ведется в торговом центре "Галерея Чижова" в Воронеже, недалеко от которого 12 августа в автобусе произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

В торговом центре Воронежа рядом с местом взрыва автобуса эвакуируют людей
Фото: ТАССТАСС

"Внимание, чрезвычайная ситуация! Всем покинуть помещение", - объявили посетителям торгового центра.

Сейчас все посетители и сотрудники магазинов выходят из здания. В настоящее время причины эвакуации из ТЦ не сообщаются.

Напомним, вчера вечером на остановке возле «Галереи Чижова» произошла трагедия - взорвался автобус, пострадали 19 человек, двое умерли. Силовики отрабатывают три версии произошедшего – техническая неисправность, взрыв газового баллона, перевозимого пассажирами, а также теракт. В расследовании задействован Национальный антитеррористический комитет России.

Ранее женщина, которая пострадала при взрыве маршрутки, рассказала Телеграм-каналу «Известий» о деталях инцидента.

«Услышала хлопок, появилось задымление, потемнело в салоне. Потом пассажиры направились к выходу. Телефон там потеряла», — пояснила пострадавшая.

Пассажирка сидела в передней части салона. По ее предположению, именно по этой причине она получила не тяжелые травмы, передавал Телеграм-канал «IZ.RU».

В Следственном комитете из-за факта взрыва возбудили уголовное дело. Криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ по указу руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина работают на месте ЧП.

Личный счет,Александр Бастрыкин,НАК,СКР,газета "Известия",
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