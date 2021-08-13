СК назвал причиной взрыва в автобусе в Воронеже газовый баллон пассажирки

В Следственном комитете выяснили предварительную причину взрыва автобуса в Воронеже. Об этом изданию «Лента.ру» рассказал источник в правоохранительных структурах

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По его словам, произошел взрыв баллона для газовой горелки модели Primus, который везла одна из пассажирок.

Версия теракта не подтвердилась, заявил источник в правоохранительных структурах изданию «Коммерсантъ». По его словам, на месте взрыва не обнаружили поражающих элементов, также не нашли проникающие отверстия в автобусе.

По факту взрыва транспортного средства возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Следователи ранее называли техническую неисправность основной версией взрыва автобуса.

Как сообщил Телеграм-канал «112», воронежский автобус принадлежит ИП «Радченко», транспортное средство находится в аренде АТП 1.

Ространснадзор уже приступил к внеплановой проверке перевозчика. Собственник ПАЗа Дмитрий Радченко уточнил, что автобус точно был на дизеле и никакое газовое оборудование

он не устанавливал.

Техосмотр транспорт проходил 6 августа, нарушений не выявили. Водитель Алексей Олейников выехал на маршрут в 8.00, перед сменой прошел техосмотр.