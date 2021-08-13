Мигранты перевели из России домой $720 млн за месяц

В январе—мае среднемесячный объем переводов в страны СНГ достиг $496 млн, в июне — $720 млн, следует из данных Банка России.

Фото: ТАСС ТАСС

Показатель июня по объему переводов из России в страны СНГ превысил результат такого же периода 2020 года ($631 млн), а также допандемийного июня 2019 года ($527 млн). Июньские показатели стали рекордными с 2018 года.

Видео дня

Увеличение объема переводов обусловлено резким ростом доходов мигрантов — в связи с закрытыми границами конкуренция за рабочую силу стала выше. Об этом в беседе с «Коммерсантом» заявил директор сервиса «Золотая корона—Денежные переводы» Иван Ситнов. Он указал на то, что по некоторым профессиям выплаты мигрантам уже сравнялись с зарплатами россиян.

Как отметили в Qiwi, с 10 июля 2021 года были изменены правила въезда на территорию России граждан ряда стран СНГ.

«Трудовые мигранты уже могут вернуться, предъявив документ, подтверждающий право на постоянное проживание у себя на родине и отрицательный результат на COVID-19. За последний месяц приток мигрантов уже увеличился, и за период июля—августа можно ожидать роста объема денежных переводов в страны СНГ», – сообщили в компании.

Один из факторов, который отразился на увеличении объема переводов из России в СНГ в июне, - меры, принимаемые правительством по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в период преодоления последствий пандемии, заявила менеджер департамента услуг финансовым институтам ФБК Grant Thornton Майя Савицкая.

«Вплоть до 15 июня все трудовые мигранты из серых зон трудоустройства стремились завершить все свои рабочие проекты и выехать из России», – отметила она.

Это привело к всплеску выплат за работу и переводу мигрантами этих сумм в родные страны.

Увеличение объемов переводов может быть связано с реализацией нацпроектов, заявил управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Речь идет о тех, что связаны со строительством и инфраструктурой, где рабочие-мигранты наиболее востребованы.

Как отмечается, объем переводов «Юнистрим» в июне и июле вырос на 15% и 16% соответственно в сравнении с маем 2021 года. Рост зафиксирован и в августе, сообщили в компании.

Мигранты в России зарабатывают больше, чем местные жители. Об этом сообщил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в ответ на заявление президента «Мираторга» Виктора Линника о необходимости существенно урезать квоты на привлечение мигрантов, чтобы решить проблему низких зарплат.