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Меркель посетит Россию перед визитом на Украину

Алиса Селезнёва
1 час назад

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры в Москве 20 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Меркель посетит Россию перед визитом на Украину
Фото: ReutersReuters

В ходе встречи запланировано обсуждение «состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных областях». Также лидеры двух стран намерены рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов, пояснили в пресс-службе.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт пообещал уточнить детали визита Меркель в Москву на следующей неделе.

На 22 августа запланирован визит канцлера Германии в Киев. Как сообщал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, на встрече с президентом Владимиром Зеленским будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска «Северного потока — 2», а также ситуация в Донбассе, пишет РИА Новости.

«Северный поток – 2» проходит по дну Балтийского моря, минуя транзитные государства - Украину и Польшу. 4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки газопровода. Ожидается, что газопровод будет полностью достроен до конца августа.

Изначально США выступали против проекта и вводили санкции, чтобы остановить его строительство. Однако в июле Вашингтон и Берлин заключили соглашение по «Северному потоку-2». После объявления о сделке между Германией и США Украина и Польша выступили с совместным заявлением, подчеркнув, что в Европе «кризис безопасности и доверия».

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