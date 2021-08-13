Россиянам предрекли наступление новой климатической эпохи

«Кроме того, четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — заявил он.