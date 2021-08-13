Россиянам предрекли наступление новой климатической эпохи

После 2035 года наступит новая климатическая эпоха, так называемый межледниковый и ледниковый период. Об этом RT заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик подчеркнул, что в ближайшие годы жители России будут приспосабливаться к изменениям климата, однако как-то критически они на жизнь не повлияют.
«Кроме того, четыре основные устоявшиеся модели показывают... одна из них дает нам шансы, что мы после 2035 года начнем возвращаться к балансу климатической системы. И не только вернемся, но и в последующем откроем дверцу, чтобы начать отсчет для новой климатической эпохи, так называемый межледниковый и ледниковый период», — заявил он.
Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в результате изменения климата все чаще возникают аномалии, и погода едва ли снова станет нормальной. В свою очередь старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский назвал ярчайшим проявлением глобального потепления изменение характера осадков — ранее дожди чаще бывали затяжными и равномерной интенсивности, а сейчас — стали ливневыми.
При этом научный руководитель Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, заведующий кафедрой физики атмосферы физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Игорь Мохов высказал мнение, что из-за глобального потепления атмосфера становится менее устойчивой и способствует генерации разных вихрей. Таким образом, торнадо и смерчи могут стать новой реальностью в России.