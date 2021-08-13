Журналист из США подсчитал время возможного захвата Россией Прибалтики

Возможное вторжение России в Прибалтику будет успешным, если вооруженные силы страны смогут захватить регион менее чем за 100 часов. Такое мнение высказал обозреватель The National Interest Себастьян Роблин. Согласно оценкам американской корпорации RAND, РФ на это хватит от 36 до 60 часов.

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«Российское вторжение будет зависеть от оперативного захвата Прибалтики менее чем за 100 часов, что станет свершившейся реальность, прежде чем НАТО сможет дать отпор. В 2016 году при военных играх аналитического центра RAND было установлено, что российские войска смогут завладеть столицей Эстонии и Латвии в период от 36 до 60 часов, хотя исследование могло базироваться на спорных предположениях», — отметил Себастьян Роблин в своей колонке в The National Interest.

По его словам, военное вторжение России в Прибалтику - маловероятно. Но если это все же будет в реальности, то население Прибалтики не сможет дать отпор российским войскам. Роблин полагает, что «ахиллесовой пятой» НАТО будет Сувалкский коридор — участок границы между Польшей и Литвой протяженностью в 100 километров. Эксперт считает, что именно по нему будут следовать российские войска.