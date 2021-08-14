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Захарова назвала ответной мерой действия РФ в отношении журналистки Би-би-си

ТАССиещё 3
51 минуту назад

Решение о непродлении визы корреспонденту Би-би-си Сары Рейнсфорд стало исключительно ответной мерой. Об этом в субботу написала в своем Telegram-канале МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала условие для продления визы Рейнсфорд
Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАССПресс-служба МИД РФ/ТАСС

"Подчеркну еще раз: российская мера (в отличие от британской инициативы) исключительно ответная. Ни к какому ущемлению свободы слова она отношения не имеет", - констатировала Захарова.

Дипломат напомнила, что британские официальные лица попытались увязать ситуацию с Рейсфорд с "усугублением ситуации со свободой СМИ в РФ".

"Вынуждены констатировать, что эти заявления являются ложными", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия выдаст рабочую визу Рейнсфорд в случае, если британская сторона сделает то же самое для российского корреспондента.

В "Би-би-си" ответили на отказ России продлевать визу журналистке Саре Рейнсфорд

"Дадут визу российскому корреспонденту - дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик", - отметила Захарова.

Захарова опровергла заявления журналистки Би-би-си о запрете навсегда возвращаться в Россию, назвав их манипуляцией.

"Ей такого не говорили. Журналист, даже британский, проживший в русскоязычной среде, по своим же оценкам, треть жизни, должна понимать разницу между "никогда не вернуться" и "бессрочно отозвать журналистскую визу и аккредитацию". Но мы привыкли к подобным манипуляциям информацией", - указала Захарова.

Личный счет,Мария Захарова,МИД,BBC News,
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