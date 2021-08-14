Захарова назвала условие для продления визы Рейнсфорд

"Ей такого не говорили. Журналист, даже британский, проживший в русскоязычной среде, по своим же оценкам, треть жизни, должна понимать разницу между "никогда не вернуться" и "бессрочно отозвать журналистскую визу и аккредитацию". Но мы привыкли к подобным манипуляциям информацией", - указала Захарова.