Столицу афганской провинции Логар захватили талибы

"В настоящее время под контролем талибов находятся все правительственные объекты в Пули-Аламе. Теперь они его контролируют полностью. Сейчас боевые действия не осуществляются", - рассказал агентству местный депутат и член совета провинции Саид Карибулла Садат.

Напомним, в Афганистане не первый год ведется противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» (запрещено в России), которые в течение последних месяцев овладели крупными территориями в селах и пограничных районах и начали наступление на крупные населенные пункты. Эскалация идет на фоне вывода войск США, что МИД РФ посчитал признанием провала миссии Америки в Афганистане.

В начале августа талибам удалось в первый раз с 2016 года заняли административный центр одной из 34 провинций Афганистана. После этого они сообщали о взятии свыше десяти, бои и столкновения все еще ведутся. На фоне такой ситуации в западных изданиях появились данные со ссылкой на источники в американской разведке о том, что талибы могут за несколько месяцев блокировать и даже взять под свой контроль Кабул. Российское посольство в афганской столице, оценивая эти данные, заявило РИА Новости, что об эвакуации пока речь не идет, охрану дипмиссии должным образом усилили.