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Россиян предупредили о подорожании смартфонов

Лера Букина
43 минуты назад

Центробанк будет вынужден искать новые способы погашения очередной волны инфляции, сообщил ИА REGNUM глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович, комментируя возможный пересмотр ЦБ таргета по инфляции к середине 2022 года.

Россиян предупредили о подорожании смартфонов
Фото: ТАССТАСС

По словам Якубовича, расчетная инфляция не сходится с наблюдениями граждан по росту цен. Он указал на подорожание продуктов, стройматериалов, а также подержанных автомобилей. Как заявил эксперт, в сентябре ожидается рост цен на смартфоны, игровые консоли и другую умную бытовую технику.

«Изменения этих ценников люди могут наблюдать в реальном времени, и их психологическое ощущение инфляции поэтому существенно отличается от декларируемых данных Центробанка. Эта ситуация стимулирует спрос на кредиты по умеренной ставке, поскольку граждане предполагают демпфирование расходов на обслуживание кредита ростом цен», – указал Якубович.

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников предупредил о подорожании на 15-20% непродовольственных товаров, в частности, бытовой техники, электроники, гаджетов, ведь стоимость контейнерных перевозок выросла более чем на 20%. Специалист уверен, что во втором полугодии россияне увидят совершенно другие цены на крупногабаритную бытовую и электронную технику – телевизоры, холодильники, стиральные машины.

Личный счет,Яков Якубович,Никита Масленников,Центральный банк России,ИА REGNUM,
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