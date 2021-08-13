Россиян предупредили о подорожании смартфонов

Центробанк будет вынужден искать новые способы погашения очередной волны инфляции, сообщил ИА REGNUM глава муниципального округа Тверской в Москве Яков Якубович, комментируя возможный пересмотр ЦБ таргета по инфляции к середине 2022 года.

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По словам Якубовича, расчетная инфляция не сходится с наблюдениями граждан по росту цен. Он указал на подорожание продуктов, стройматериалов, а также подержанных автомобилей. Как заявил эксперт, в сентябре ожидается рост цен на смартфоны, игровые консоли и другую умную бытовую технику.

«Изменения этих ценников люди могут наблюдать в реальном времени, и их психологическое ощущение инфляции поэтому существенно отличается от декларируемых данных Центробанка. Эта ситуация стимулирует спрос на кредиты по умеренной ставке, поскольку граждане предполагают демпфирование расходов на обслуживание кредита ростом цен», – указал Якубович.