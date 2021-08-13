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Салфетку со слезами Месси выставили на продажу за миллион долларов

Елена Прошина
32 минуты назад

Бумажную салфетку, которой Лионель Месси вытер слезы на прощальной пресс-конференции в «Барселоне», выставили на продажу за $1 млн. Как сообщает Telegram-канал Mash, идея принадлежит одному «находчивому каталонцу».

Салфетку со слезами Месси выставили на продажу за миллион долларов
Фото: ReutersReuters

Напомним, что перед началом последнего выступления на стадионе «Камп Ноу» Месси расплакался. Тогда его супруга Антонелла Рокуццо протянула ему одноразовую салфетку, которой он вытер слезы.

При этом доподлинно неизвестно, та ли это салфетка, однако продавец на платформе Mercado Libre заявляет, что на ней содержатся не только слезы легендарного футболиста, но и его носовая слизь.

Напомним, что 5 августа стало известно об уходе аргентинца из «Барселоны» – Месси не смог подписать новый контракт с клубом из-за финансовых проблем сине-гранатовых, а также из-за правил испанской Ла Лиги. Такое решение далось ему нелегко, учитывая что за него клуб выступал более 17 лет.

10 августа аргентинец подписал новый контракт с французским клубом «ПСЖ».

Личный счет,Антонелла Рокуццо,Лионель Месси,
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