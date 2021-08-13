Хранящим сбережения в долларах россиянам дали совет

Сотрудник Математического института имени Стеклова Татьяна Куликова назвала идеальную валюту для хранения средств. Как она заявила в разговоре с NEWS.ru, доллар подходит для хранения средств лишь непродолжительное время.

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Как подчеркнула специалист, если перед человеком стоит цель накопить крупную сумму за несколько лет, то доллар – не лучший вариант, поскольку кредитно-денежная политика США подвержена колебаниям. Особенно сейчас, когда власти собираются ее ужесточить, что по мнению Куликовой, может в будущем обернуться провалом.

«Федеральная резервная система попросту не сможет перестать выкупать гособлигации и другие ценные бумаги. Это подорвет мировое доверие к доллару», — отметила она.

В долгосрочной перспективе она отметила, до конца года рубль может ослабнуть по отношению к доллару и курс может подняться до 80 рублей.