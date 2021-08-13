Устали от кризиса: на что уходят деньги россиян

Жители России сократили долю расходов на еду, одновременно увеличив траты на непродовольственные товары. Аналитики связывают это с ростом доходов населения и усталостью от коронакризиса. Опрошенные NEWS.ru эксперты считают, что не всё так однозначно.

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В первом полугодии россияне снизили долю расходов на продукты питания, вернувшись на докризисный уровень, и увеличили траты на другие категории товаров. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка «Хоум кредит» (есть в распоряжении NEWS.ru).

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Аналитики связывают это с возобновлением роста доходов, а также некоторой усталостью от эпидемиологических ограничений. На структуру расходов россиян также оказали влияние пандемия, массовый переход на удалённую работу или гибридный график.

Доля трат на продукты снизилась до 28,6% против 32,7% год назад. При этом расходы на непродовольственные товары, наоборот, выросли. Это косвенно подтверждает рост доходов населения и расширение платежеспособного спроса, — говорится в материалах исследования.

Для сравнения: в докризисный период (первое полугодие 2019 года) доля трат на продукты составляла 26,7%.

Россияне стали больше тратить на товары для дома, содержание автомобилей и их покупку (9,4%). Увеличилась доля расходов на здоровье и красоту (12,1%). Жители страны стали охотнее ходить в театры, смотреть фильмы на больших экранах (1,5%), хотя доковидных показателей такие расходы не достигли.

При этом траты в кафе и ресторанах даже превысили докризисный уровень (7% против 6,9%), что аналитики объясняют отсутствием новых локдаунов и активным развитием сервисов доставки. А вот расходы на путешествия по-прежнему невелики (4,1%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они даже несколько снизились.

Если верить Росстату, во втором квартале 2021 доходы граждан впервые увеличились с начала пандемии (на 6,8% в годовом выражении). И, казалось бы, эти данные подтверждают изменения структуры расходов населения. Однако столь впечатляющие цифры эксперты объяснили эффектом низкой базы. Пожалуй, это лучший способ показать существенный рост или улучшение там, где их, по сути, нет. При низких начальных показателях даже незначительное изменение может показаться большим (а мы все прекрасно помним, как доходы рухнули во втором квартале сразу на 8%).

Опросы населения тоже свидетельствуют, что жить лучше граждане не стали. Согласно последним из них, до 70% респондентов вынуждены постоянно экономить, причём почти треть экономит на продуктах питания. По мнению экономистов, подобная модель поведения напрямую связана с ухудшением материального положения большинства людей.

Относительный рост расходов на непродовольственные товары закономерен, говорит главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Отчасти он объясняется отложенным спросом, отчасти — эффектом базы.

Доля трат на продукты в структуре расходов снизилась по отношению к первому полугодию 2020 года. Именно тогда был самый острый этап пандемии, когда резко сокращались доходы и происходили локдауны. Отсюда и возник низкий удельный вес покупок непродовольственных товаров, — объясняет эксперт.

Кроме того, при самоизоляции и закрытых магазинах уменьшалась как необходимость, так и технические возможности для приобретения одежды, мебели или бытовой техники.

Говоря о доходах населения, Гойхман замечает, что ситуация ещё далека от нормальной. Экономия на самом необходимом для многих по-прежнему актуальна, заключает он.