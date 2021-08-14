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«Меня захейтили за все!»: Дайнеко о попытке стать депутатом

Елена Прошина
39 минут назад

Артистка Виктория Дайнеко рассказала о волне критики из-за её попытки стать депутатом Госдумы. Как она рассказала в интервью Алле Довлатовой на «Русском радио», за последние дни ей пришлось столкнуться с насмешками пользователей Сети, но они лишь подтолкнули ее идти в политику дальше.

«Меня захейтили за все!»: Дайнеко о попытке стать депутатом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как говорит моя подруга, у меня потрясающий талант со всеми соглашаться и делать по своему. За последние дни меня захейтили просто за все! Люди, похоже, не понимают, что такое Государственная дума — туда может баллотироваться любой. Я же не лезу в министры экономики», – заявила она.

Напомним, что Дайнеко решила пойти в политику после того, как сама столкнулась с российскими законами. Причиной стал сосед, который выгуливал в общественных местах пуму. Певица и её соседи предупреждали мужчину о возможных последствиях таких прогулок с диким животным, однако повлиять на него так и не смогли. Артистка несколько раз обращалась в прокуратуру, но, с ее слова, так и не получила ответа. 2 августа Дайнеко зарегистрировали кандидатом в депутаты от партии «Зеленая альтернатива».

Личный счет,Виктория Дайнеко,Генпрокуратура РФ,Госдума,Русское Радио,
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