Солист «На-На» рассказал об убийстве его фанаткой соперницы

Солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал о причине убийства его фанаткой другой поклонницы. Интервью с ним и вторым участником коллектива Вячеславом Жеребкиным вышло на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

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Музыкант отметил, что трагедия произошла после того, как две участницы фан-клуба группы не смогли поделить его. Политов пояснил, что не посещал попавшую в тюрьму женщину, но посещал могилу покойной и встречался с её родственниками. При этом признался, что испытывает вину за «нелепую» гибель поклонницы.

«Любой артист, выходя на сцену, должен понимать, что на нём лежит огромная ответственность, потому что от его поведения, от его посыла, от того, что он говорит со сцены, что он поёт, зависят в какой-то степени судьбы его зрителей», – отметил он.