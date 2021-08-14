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Солист «На-На» рассказал об убийстве его фанаткой соперницы

Елена Прошина
14 минут назад

Солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал о причине убийства его фанаткой другой поклонницы. Интервью с ним и вторым участником коллектива Вячеславом Жеребкиным вышло на YouTube-канале «RTVI Развлечения».

Солист «На-На» рассказал об убийстве его фанаткой соперницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Музыкант отметил, что трагедия произошла после того, как две участницы фан-клуба группы не смогли поделить его. Политов пояснил, что не посещал попавшую в тюрьму женщину, но посещал могилу покойной и встречался с её родственниками. При этом признался, что испытывает вину за «нелепую» гибель поклонницы.

«Любой артист, выходя на сцену, должен понимать, что на нём лежит огромная ответственность, потому что от его поведения, от его посыла, от того, что он говорит со сцены, что он поёт, зависят в какой-то степени судьбы его зрителей», – отметил он.

Ранее Политов рассказал, что не помнит всех своих фанаток «на один раз», однако поведал, что однажды заразился венерическими заболеваниями от официантки вагона-ресторана. По его словам, для борьбы с заболеванием он сделал все, что «можно было сделать в походных условиях».

Личный счет,Владимир Политов,
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