Назван размер пенсии Меркель после отставки

Союз налогоплательщиков Германии подсчитал, какой будет пенсия Ангелы Меркель после ухода с поста канцлера. Глава бундестага будет получать порядка 15 тысяч или 1,3 млн рублей в месяц, пишет РИА Новости.

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press Kremlin Pool/via Global Look Press

Сумма складывается, исходя из того, что Меркель с 1990 года постоянно избиралась членом бундестага, параллельно она работала в правительстве бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. К тому же, она уже сама 16 лет занимает эту должность. Кроме пенсии экс-канцлер будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарём и водителем.

Выборы в бундестаг пройдут в сентябре, при этом Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. Перед этим, 20 августа, Меркель планирует приехать в Россию. Главная тема встречи — взаимное сотрудничество России и Германии.