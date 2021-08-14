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Назван размер пенсии Меркель после отставки

News.ru
35 минут назад

Союз налогоплательщиков Германии подсчитал, какой будет пенсия Ангелы Меркель после ухода с поста канцлера. Глава бундестага будет получать порядка 15 тысяч или 1,3 млн рублей в месяц, пишет РИА Новости.

Назван размер пенсии Меркель после отставки
Фото: Kremlin Pool/via Global Look PressKremlin Pool/via Global Look Press

Сумма складывается, исходя из того, что Меркель с 1990 года постоянно избиралась членом бундестага, параллельно она работала в правительстве бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. К тому же, она уже сама 16 лет занимает эту должность. Кроме пенсии экс-канцлер будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарём и водителем.

Выборы в бундестаг пройдут в сентябре, при этом Меркель не претендует на должность канцлера в новом правительстве. Перед этим, 20 августа, Меркель планирует приехать в Россию. Главная тема встречи — взаимное сотрудничество России и Германии.

Ранее сообщалось, что у канцлера также запланирован визит на Украину, где она проведёт переговоры с лидером страны Владимиром Зеленским. Никакие подробности предстоящего визита не известны.

Личный счет,Владимир Зеленский,Гельмут Коль,Бундестаг,РИА Новости,
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