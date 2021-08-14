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Часть россиян получит льготы на оплату услуг ЖКХ

Майк Габриелян
1 час назад

Гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал о категориях россиян, которым государство поможет оплатить коммунальные услуги и капитальный ремонт зданий. Об этом сообщает «Прайм».

Часть россиян получит льготы на оплату услуг ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг», - предположил эксперт.

По его словам, сейчас льготы уже действуют для малоимущих граждан, инвалидов, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, участников боевых действий и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Так, если доход семьи на одного члена меньше минимума, установленного регионом, то государство обязано субсидировать оплату услуг ЖКХ. Размер данной субсидии и порядок оформления различаются в зависимости от региона. Минко также напомнил, что если человек проживает в муниципальном жилье, то платить за капремонт должны местные власти.

Экономист Виталий Калугин в прошлом году заявил, что президентские выборы 2024 года могут стать причиной, по которой всем российским гражданам государство может простить всю накопленную задолженность за «коммуналку».

Личный счет,Городские Инновационные Технологии,
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