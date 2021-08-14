Часть россиян получит льготы на оплату услуг ЖКХ

Гендиректор ПАО «Городские Инновационные Технологии» Сергей Минко рассказал о категориях россиян, которым государство поможет оплатить коммунальные услуги и капитальный ремонт зданий. Об этом сообщает «Прайм».

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«Через несколько лет ряд категорий граждан могут быть полностью освобождены от оплаты коммунальных услуг», - предположил эксперт.

По его словам, сейчас льготы уже действуют для малоимущих граждан, инвалидов, ветеранов ВОВ, ветеранов труда, участников боевых действий и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Так, если доход семьи на одного члена меньше минимума, установленного регионом, то государство обязано субсидировать оплату услуг ЖКХ. Размер данной субсидии и порядок оформления различаются в зависимости от региона. Минко также напомнил, что если человек проживает в муниципальном жилье, то платить за капремонт должны местные власти.