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Названы фразы, которые нельзя говорить мошенникам

Ювелина Бернст
1 час назад

Лучший способ обезопасить себя — вообще не разговаривать с мошенниками, заявил агентству "Прайм" управляющий партнер юридической компании "Позиция Права" Егор Редин. Однако если разговор состоялся, лучше не отвечать фразами “да”, “нет”, не называть цифры и личные данные.

Названы фразы, которые нельзя говорить мошенникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Юрист объяснил, что мошенники могут записать голос собеседника на диктофон и использовать эту запись для звонка банк или иную службу, где есть распознавание голоса.

Также Редин отметил, что самой “ходовой” схемой мошенничества остается выманивание данных банковской карты под предлогом пресечения кражи денежных средств. В этой ситуации эксперт рекомендовал сразу класть трубку.

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Он напомнил, что банки не звонят клиентам по поводу денежных операций и не спрашивает о реквизитах счетов и личные данные. Однако можно перезвонить на официальный телефон банка.

Редин также предостерег от ответа на звонки со скрытого номера и перехода по подозрительным ссылкам.

Мошенники используют для обмана не только телефонные звонки. Они стали выманивать личные данные россиян на фишинговых сайтах путем обещаний крупного заработка от инвестиций в проекты крупных российских и зарубежных компаний.

Личный счет,Центральный банк России,
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