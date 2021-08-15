Четверть россиян не знает о возможности получить налоговый вычет

Четверть россиян не подозревают о возможности вернуть уплаченный НДФЛ за оплату медицинских и образовательных услуг, покупку квартиры и другие расходы, сообщили «Газете.Ru» в SuperJob. При этом чаще возвратами пользуются те граждане, чья зарплата превышает 80 тыс. рублей. Эксперты связывают тенденцию с низкой информированностью населения о соцуслугах и сложностью заполнения налоговой декларации.

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Не знают, не слышали

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Каждый четвертый россиянин не знает о возможности вернуть уплаченный НДФЛ за оплату медицинских и образовательных услуг, инвестиционную деятельность, покупку недвижимости и другие расходы. Об этом свидетельствует опрос сервиса по поиску работы SuperJob.

«Знают и пользуются возможностью получить налоговый вычет 43% опрошенных респондентов, каждый третий знает, но не пользуется таким правом, 24% россиян вообще никогда об этом не слышали», — сообщили в компании.

При этом женщины более информированы, чем мужчины. Почти каждая вторая (48%) опрошенная знает о возможности вернуть уплаченный налог и пользуется ею. Среди респондентов мужского пола таких 37%.

Чаще всего налоговым вычетом пользуются россияне от 35 до 44 лет (50%), реже всего — те, кому нет 24 лет (26%).

«Молодежь вообще самая неосведомленная: 44% ранее не слышали о такой возможности», — говорится в результатах опроса.

Респонденты с высокими зарплатами пользуются налоговым вычетом чаще тех, кто зарабатывает меньше: 48% среди граждан с доходами более 80 тыс. руб. и 33% среди опрошенных с окладом менее 30 тыс. руб. в месяц.

«Основной причиной, по которой россияне не обращаются за возвратом НДФЛ, по их словам, является сложность заполнения декларации», — отметили в SuperJob.

Те, кто ни разу не заполнял 3-НДФЛ, оценили сложность процедуры в среднем на 3,2 балла из 5. Те же, кто имеет опыт получения налогового вычета, сложность заполнения декларации оценили в среднем на 2,7 балла.

Низкая информированность

«У нас низкая информированность населения. В основном про вычеты знают те, кто сталкивался с крупными денежными сделками – покупкой квартиры, ипотекой, оплатой образования. Потому что это крупные возвраты», — рассказала первый зампред Комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

Еще одно препятствие к получению налогового вычета — сложность процедуры предоставления документов.

«Если вычет небольшой, многие не хотят тратить на его получение много времени и сил. Было бы крайне удобно, если бы услуга была проактивной – оплачиваешь на Госуслугах, а тебе вылезает баннер: «хочешь за это налоговый вычет?». Или если бы сами медорганизации вносили данные в базу автоматически», — пояснила она.

Налог на доход физических лиц (НДФЛ) может получить резидент России, который проживает в стране не менее 90 календарных дней и получает доход, облагаемый по ставке 13%, напомнила Татьяна Завьялова, партнер юридического «Легес-Бюро», член Ассоциации юристов России (АЮР).

«Под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доход физического лица, например, денежные средства, потраченные на лечение, образование, продажу имущества, покупка жилья или пополнение индивидуального инвестиционного счета. Налоговый вычет можно получить двумя способами: через работодателя и через государство», — рассказала она.

Социальный вычет по НДФЛ на обучение, например, могут получить налогоплательщики, которые заплатили за свою учебу, объяснила Дарья Куньщикова, юрист юридической фирмы INTELLECT. Ограничение на сумму вычета составляет 120 тыс. рублей в год – это максимум, который гражданин вправе вернуть в свой кошелек.

Кроме того, добавила юрист, вычет могут получить родители или опекуны, которые оплатили учебу детям или подопечным в возрасте до 24 лет. Ограничение – 50 тыс. рублей на каждого ребенка.

«Право на получение социального вычета распространяется также на братьев и сестер при оплате за обучение брата или сестры в возрасте до 24 лет, обучающегося по очной форме обучения», — уточнила Дарья Куньщикова.

А вот предоставление вычета при оплате образования супруга не предусмотрено, подчеркнула юрист. Кроме того, если обучение оплачено средствами маткапитала, то вычет не предоставляется.

Чтобы получить вычет, студент должен обучаться в лицензированном вузе. Необходимо предоставить договор, подтверждающий расходы на обучение. Если вы платите не за себя, понадобятся документы, подтверждающие родство, опеку или попечительство, а также справка об очной форме обучения.

«Что касается налогового вычета по медицинским услугам, его могут получить физические лица при условии, что медицинская организация или ИП имеет лицензию на осуществление деятельности на территории России», — сообщила член АЮР Татьяна Завьялова.

Одно из основных условий включения в состав вычета сумм страховых взносов по договору ДМС — наличие у страховой организации лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающего оплату ею исключительно медуслуг.

«Размер вычета зависит от стоимости лечения. Максимальная стоимость лечения, которая учитывается при расчете вычета, — 120 тыс. рублей. Это общий лимит практически для всех социальных вычетов», — пояснила она.

Кроме того, налоговые вычеты можно получать за покупку недвижимости и другие расходы. Вычеты можно получить двумя способами, сказала юрист Дарья Куньщикова.

«В текущем году у работодателя: для этого следует подать в налоговый орган заявление о подтверждении права на вычет (форма рекомендована в письме ФНС России от 16.01.2017 БС-4-11/500@). После получения уведомления от налогового органа о подтверждении права на получение социальных вычетов по НДФЛ с ним необходимо обратиться к работодателю. В таком случае налогоплательщику не придется подавать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ», — пояснила она.

Кроме того, вычет можно получить по декларации в следующем году, продолжает юрист. В течение трех лет со дня уплаты указанной суммы налогоплательщик может подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту его учета.