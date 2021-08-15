Экономист посоветовал россиянам «припрятать» деньги

Экономист Михаил Делягин считает, что в связи с неопределенной ситуацией, наблюдающейся сейчас в экономике, россиянам стоит повременить со вкладами в те или иные активы. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «Аврора».

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Для сохранения своих личных накоплений в ближайшие несколько месяцев лучше вообще не инвестировать деньги в какие-либо проекты, а «припрятать» их. По мнению Делягина, только через несколько месяцев станет окончательно ясно, куда не стоит вкладываться сейчас и в будущем.

Приемлемым способом сохранения денег он считает открытие депозита в банке. Это связано с тем, что после повышения ставки рефинансирования Центробанком, доходность таких вкладов выросла. Этот инструмент инвестирования теперь вновь может приносить небольшую, но стабильную прибыль.