Россиян предложили оставить без копеек

Доктор экономических наук Владислав Иноземцев заявил, что в России необходимо округлить цены и отменить копеечные монеты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

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По мнению экономиста, номиналы монет в 1, 5 и 10 копеек себя давно изжили, и регулятору надо от них отказаться.

«Они уже, объективно говоря, не нужны», - сказал Иноземцев.

Он отметил, что проблемы из-за отмены копеек могут возникнуть только в розничной торговле, где продают товары на вес и где используют мелкие дробные цифры. Однако их можно решить механизмом округления цен.

«Это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно», - считает эксперт.

Он предложил оставить в обороте монеты от 50 копеек.