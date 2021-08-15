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Россиян предложили оставить без копеек

Майк Габриелян
1 час назад

Доктор экономических наук Владислав Иноземцев заявил, что в России необходимо округлить цены и отменить копеечные монеты. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Россиян предложили оставить без копеек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению экономиста, номиналы монет в 1, 5 и 10 копеек себя давно изжили, и регулятору надо от них отказаться.

«Они уже, объективно говоря, не нужны», - сказал Иноземцев.

Он отметил, что проблемы из-за отмены копеек могут возникнуть только в розничной торговле, где продают товары на вес и где используют мелкие дробные цифры. Однако их можно решить механизмом округления цен.

«Это, конечно, требует определенных регламентов со стороны ЦБ, но это все абсолютно возможно», - считает эксперт.

Он предложил оставить в обороте монеты от 50 копеек.

Этой весной экономист Максим Кривелевич заявил, что после 2022 года из обращения в России могут изъять монеты. Так он прокомментировал проект Центробанка по сбору монет через специальные устройства, который регулятор планирует запустить в следующем году.

Личный счет,Владислав Иноземцев,Центральный банк России,
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